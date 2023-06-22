من هم ركاب الغواصة تيتان المفقودة قرب موقع حطام سفينة "تيتانيك" ؟

كتب محمد جمال

الغواصة المفقودة.. أعلن خفر السواحل الأمريكى، العثور على حطام الغواصة "تيتان" قرب موقع حطام سفينة "تيتانيك" التي غرقت قبل نحو قرن، لافتا إلى أنه من المحتمل أن الكارثة وقعت بسبب "انفجار من الداخل". وكشف الأميرال جون موجير من خفر السواحل الأمريكى عن بعض التفاصيل المتعلقة بمصير الغواصة "تيتان"، التي فقد الاتصال بها الأحد وعلى متنها 5 أشخاص، وأكد الأميرال جون موجير "اكتشفنا أجزاء كبيرة من حطام الغواصة الغارقة، وطاقم الغواصة تيتان لقي مصرعه، مرجحا حدوث انفجار من الداخل قد يكون وقع في الغواصة". وأوضح جون موجير أنه "من الصعب استعادة جثامين طاقم الغواصة الغارقة، لكن سنواصل العمل على ذلك"، مشيرا إلى أن القوات واجهت ظروفا معقدة خلال عمليات البحث عن الغواصة الغارقة، مقدما تعازيه لعائلات ضحايا الغواصة المفقودة".

أحد الأشخاص كان على متن تيتان وفي السياق ذاته، رجحت الشركة المشغلة للغواصة أن الركاب الذين كانوا على متنها "لقوا حتفهم بكل أسف". وقالت "أوشن جيت" في بيان: "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية". وأضافت: "نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم".

الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة، هم مؤسس الشركة التي تدير السفينة، ورجل أعمال ومستكشف بريطاني، وأب بريطاني وابن مراهق من عائلة باكستانية بارزة، وخبير بحرى فرنسي.

من هم ركاب الغواصة المفقودة؟

ستوكتون راش

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز"، التي تدير الغواصة المفقودة، وكان هو قائدها خلال الرحلة.

تخرج في جامعة برينستون بقسم هندسة الطيران عام 1984، وفقا لسيرة الذاتية على شركته، وفي عام 2009، أسس "أوشن جيت"، وهي شركة خاصة مقرها في إيفريت الأميركية.

في مقابلة بثت على شبكة "سي بي إس" نوفمبر من العام الماضي، قال راش إن حلمه كان أن يصبح رائد فضاء، وبعد حصوله على شهادته، طيار مقاتل.

كان أصغر طيار مصنف في النقل النفاث عندما حصل على لقب "كابتن"، في التاسعة عشر من عمره، وقد سبق له العمل في بوينج وناسا.

سبق له محاولة الوصول إلى موقع حطام تايتانيك مرتين لكن لم يصادفه النجاح، حيث أصيبت غواصته بالبرق في عام 2018، كما انتهت المحاولة الثانية بالفشل في العام التالي بسبب مشكلات مع السفينة الأم.

هاميش هاردينج

رجل الأعمال والمستكشف البريطاني، من بين أولئك الذين كانوا على متن الغواصة.

تخرج هاردينج من جامعة كامبريدج بدرجة في العلوم الطبيعية والهندسة الكيميائية. وهو متزوج ولديه طفلان.

يبلغ من العمر 58 عامًا، ويحمل العديد من الأرقام القياسية بموسوعة غينيس، بما في ذلك قضاء أطول وقت في عبور أعمق جزء من المحيط في غوص واحد.



جانب من المفقودين فى حادث الغواصة

أحد أول من خاض تجربة الوصول إلى "Challenger Deep" في المحيط الهادئ، في عام 2021، وهي النقطة المعروفة بأنها الأكثر عمقا في كوكب الأرض، حيث أمضى 4 ساعات و15 دقيقة في خندق ماريانا بمركبة غارقة على عمق 10.930 متر.

كتب على صفحته بـ"فيسبوك"، السبت، أنه فخور بإعلان الانضمام إلى مهمة "أوشن غيت" على الغواصة تيتان التي تنزل إلى "تيتانيك".

سبق أن سافر إلى الفضاء في مهمة قامت بها شركة "بلو أوريغين"..

بول هنرى نارجوليت

خبير بحري فرنسي زار موقع حطام تيتانيك 35 مرة.

سبق له أن قاد أول رحلة استكشافية إلى تيتانيك في عام 1987.

مدير البحوث تحت الماء لـ"آر إم إس تيتانيك"، وهي شركة أميركية تمتلك حقوق الإنقاذ للحطام الشهير وتعرض العديد من القطع الأثرية في معارض "تيتانيك".

أجرت الشركة 8 بعثات بحث واسترداد بين عامي 1987 و2010، وفقا لموقعها على الإنترنت.

شاه زاده داوود وابنه سليمان

شاه زاده رجل أعمال بريطاني من أصل باكستاني، يبلغ من العمر 48 عاما، وابنه سليمان، 19 عاما، من بين أولئك الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة.

ينتمون إلى واحدة من أبرز العائلات في باكستان، ولهم أعمال تجارية تمتد من الأسمدة إلى توليد الطاقة.

يشغل شاه زاده منصب نائب رئيس مجموعة "إنغرو"، وله خلفية في صناعة المنسوجات والأسمدة.

قال بيان الشركة إن داوود وابنه "شرعوا في رحلة لزيارة بقايا السفينة تايتانيك" عندما فقد الاتصال بالسفينة، وطلبوا الصلاة من أجل عودتهم الآمنة وخصوصية الأسرة.

تكمن خبرته في حوكمة الشركات والتحول في الصناعات بباكستان.

مغرم بالتصوير وهو من محبي الحيوانات، ومقيم في بريطانيا وأب لطفلين.