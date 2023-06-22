منطقة كفر الشيخ الأزهرية: لا شكاوى من امتحان الأدب والنصوص

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنه تفقد عدد من اللجان، لمتابعة، أداء الطلاب والطالبات، لامتحان الأدب والنصوص والمطالعة، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجانها، ومتابعة سير الامتحانات بغرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة على باقى اللجان الامتحانية، مشيراً لعدم وجود شكاوى من الطلاب والطالبات فى الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج المقرر.

وأضاف رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنه نوه خلال جولته بتوفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمُعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالى، يُحقق لهم كل سُبل الراحة، التى تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدّد على منع الغش نهائياً، والتصدى لكل أساليبه، متابعا سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين وأعضاء المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، مطالبا بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.