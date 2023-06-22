مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة بعنوان "تل المسخوطة وقناة الفراعنة".. الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي محاضرة بعنوان "تل المسخوطة وقناة الفراعنة" تلقيها الدكتورة جوسبينا كابريوتى، الباحثة بمعهد علوم الآثار، بالمجلس القومي للبحوث بإيطاليا، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد القادم ، بقاعة الوفود، قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتل المسخوطة هو موقع أثرى فى الجزء الشرقي من وادي طميلات (شرق الدلتا، حوالي 15 كم غرب الإسماعيلية)، تم التنقيب فيه لعدة سنوات من قبل البعثة الأثرية الإيطالية التابعة لمعهد علوم التراث (ISPC) التابع للمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

تل المسخوطة، التي تم تحديدها في مدينة تجيكو القديمة وتقع على مقربة من قناة السويس، تعتبر مدينة قديمة تدين بأهميتها لموقعها على طول وادي طميلات على أقصى الحدود الشمالية الشرقية لمصر، على طول أحد أهم الطرق نحو بلاد الشام. علاوة على ذلك، في العصور القديمة، تم حفر قناة صالحة للملاحة - تسمى قناة الفراعنة - على طول وادي طميلات.

خلال بعثة التنقيب الأخيرة، تم العثور على منحدر كبير (تم تحديده حتى الآن بمساحة عرض حوالي 15 مترًا)، ينحدر من الجدار الشمالي للمدينة، ويعتقد أنه مرتبط بوجود ميناء في المنطقة. علاوة على ذلك، تم العثور على كمية كبير من الأمفورات الرومانية. ويعتبر هذا التكدس الكبير، الذي تم التنقيب عنه جزئيًا فقط، عبارة عن تجمع مثالي للفخار بالقرب من الميناء التجاري. ويوفر هذا الجزء من الموقع كنزًا من المعلومات عن التجارة المصرية القديمة ويشير إلى قرب ميناء على القناة الصالحة للملاحة.

المحاضرة باللغة الانجليزية ومتاحة للجمهور حتى اكتمال الحد الأقصى لقاعة المحاضرة.