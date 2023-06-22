معرض لابتكارات طلاب كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا معرضها السنوى لمشاريع طلاب الكلية المستوى الثانى، شهد المعرض وتفقده نخبة من أساتذة الحاسبات وعمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور هشام عرفات عميد الكلية إن هذا المعرض يهدف إلى تبادل الخبرات الذى هو سبب من أسباب النجاح، حيث تم دعوة أساتذة متميزين من جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والزقازيق وطنطا وبنها ودمياط وكلية الدفاع الجوى وأبدى الحضو إعجابهم بتميز مستوى المشاريع .

تركزت أفكار المشاريع المقدمة من الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة، ومقترحات متفردة لمواجهة مشكلات قومية فى مجالات الطاقة والمياه والصحة و المواصلات والارتقاء بالمستوى المعيشى للفرد، وذلك بتوظيف تقنيات علم الذكاء الآصطناعى الأساسية (التعلم العميق – انترنت الأشياء- الرؤية بالحاسب ) وهى تمثل الأساس النظرى الذى تم على أساسه بناء جميع المشاريع المقدمة.

وأكد الدكتور هشام عرفات أن مجلس أمناء الجامعة يستحق الشكر والتقدير لانه قدم كل سبل الرعاية والدعم للكلية للوصول إلى هذا المستوى الراقى بشهادة جميع الحضور ويأتى على رأس هؤلاء الدكتور محمد ربيع رئيس محلس الأمناء والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس محلس الأمناء و المهندس محمد ربيع نائب رئيس محلس الأمناء كما تقدم عميد الكلية بالشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور يحى المشد على دوام الدعم والرعاية التى يقدمها للكلية لكى تحقق هذه النجاحات العلمية.