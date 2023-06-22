مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 14 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 14 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، وحتى عداً الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

وتبين من كشوف الوصول اليومية أنه من المقرر أن تصل اليوم 4 رحلات طيران من مطار العاصمة التشيكية براغ، ورحلة من بولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من المانيا، ورحلة من هولندا

كما تبين من كشوف الرحلات، أن المطار استقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع وصلت من 11 دولة أوربية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بإنهاء إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وتقديم الخدمات.



