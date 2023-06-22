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مصر للطيران تتيح الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية لدخول مصر لمدة 96 ساعة

الخميس، 22 يونيو 2023 09:16 م
مصر للطيران تتيح الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية لدخول مصر لمدة 96 ساعة مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت مصر للطيران عن إمكانية الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى مصر مدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة، ويمكن الحصول عليها عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولى، على أن يتوجه الراكب إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بمطار القاهرة لاستيفاء استمارة البيانات التى بموجبها يتم الحصول على تأشيرة الوصول مجانًا بدون تحصيل أى رسوم مقابل تلك الخدمة.
 
وقالت الشركة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، ان إتاحة تاشيرة ترانزيت مجانية للمسافرين جاء فى ضوء الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتى تسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وفى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو  توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزائري مصر، وذلك بما يعود بالنفع لصالح  قطاعى الطيران والسياحة وعلي الدولة المصرية.
 
 
 

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