مصر تشارك فى الاجتماع الثالث الرفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

كتب أحمد جمعة

شاركت مصر في الاجتماع الثالث الرفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب الذى نظمته الأمم المتحدة بنيويورك يومى 19 و20 يونيو الجارى تحت عنوان "مكافحة الإرهاب من خلال تنشيط التعاون المتعدد الأطراف"، والذي تناول تقييم الأنماط الناشئة من التهديدات الإرهابية، وسبل تحصين مؤسسات الدول الأعضاء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير برامج بناء القدرات لمواجهة تلك التحديات، فضلاً عن بحث سبل إشراك مكونات المجتع المختلفة فى جهود مكافحة الإرهاب، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

هذا، وتضمن بيان مصر الذي ألقاه الوزير المفوض محمد فؤاد مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، التنويه بالمقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، التي تركز على المحور الوقائي، ولا تقتصر على البعد الأمنى، وإنما تتضمن مكونات اقتصادية واجتماعية وفكرية، والإعراب عن القلق إزاء تصاعد موجة التطرف اليميني الذي يستهدف المهاجرين والأجانب والأقليات في بعض الدول، والإشارة إلى الدعم المقدم من مؤسسسات الدولة لبناء قدرات الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات مكافحة الإرهاب، أخذاً بعين الاعتبار تنامي التهديدات الإرهابية في مناطق مختلفة من القارة خاصة في الساحل وغرب إفريقيا.

وقد تناول البيان كذلك أولويات الرئاسة المصرية الحالية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، خاصةً فيما يتعلق بدعم جهود الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب، ومواءمة مخرجات مجموعات العمل التابعة للمنتدى مع أولويات واحتياجات الدول الأفريقية.