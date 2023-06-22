اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 07:55 ص
أكرم القصاص
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مصرع 31 شخصا بانفجار فى مطعم بالصين.. فيديو

الخميس، 22 يونيو 2023 07:52 ص
مصرع 31 شخصا بانفجار فى مطعم بالصين.. فيديو موقع الانفجار
وكالات

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لقى 31 شخصا على الأقل مصرعهم بانفجار في مطعم بمدينة ينتشوان شمال غربي الصين.

وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية اليوم الخميس، نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة، بأن "تسرب غاز نفطي مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء".

وأضافت الوكالة أن 7 أشخاص يتلقون العلاج، أحدهم في "حالة حرجة"، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية، رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

 

 

وقالت قناة "سي سي تي في"، إن الرئيس الصيني شي جين بينج "طالب ببذل أقصى الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز مراقبة إجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم".

 

 


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