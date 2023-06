مصرع 31 شخصا بانفجار فى مطعم بالصين.. فيديو

لقى 31 شخصا على الأقل مصرعهم بانفجار في مطعم بمدينة ينتشوان شمال غربي الصين.

وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية اليوم الخميس، نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة، بأن "تسرب غاز نفطي مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء".

وأضافت الوكالة أن 7 أشخاص يتلقون العلاج، أحدهم في "حالة حرجة"، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية، رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

BREAKING: Gas explosion rips through restaurant in northern China, killing at least 31 people pic.twitter.com/X8lBqh5qCE