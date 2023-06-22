مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى المقطم

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة المقطم وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى المقطم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة فى الحادث، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.