مسيرة مائية تصل قاع المحيط للبحث عن الغواصة المفقودة.. وتوقعات بنفاد الأكسجين

وكالات

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن وصول مسيّرة مائية لقاع المحيط للبحث عن الغواصة المفقودة "تيتان"، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

ورجح خفر السواحل الأمريكي أن كمية الأكسجين على متن الغواصة المفقودة "تيتان" نفدت بالفعل ظهر الخميس، مما يعزز المخاوف بشأن ركابها.

وفقا لشركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة، فإن الأكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة في حالة الطوارئ.

ودخل السباق مع الوقت للعثور على الغواصة المفقودة "تيتان" فى قاع المحيط الأطلنطى مرحلة جديدة من اليأس.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن فرق الإنقاذ دفعت بمزيد من السفن والقوارب إلى موقع الاختفاء، أملا فى أن تساعد الأصوات التى رصدوها تحت الماء لليوم الثانى على التوالى فى تقليل نطاق البحث فى تلك المهمة الدولية العاجلة. إلا أن الساعات المتبقية قبل نفاذ الأكسجين قليلة للغاية.

وحتى هؤلاء الذين أعربوا عن تفاؤل، حذروا من استمرار وجود عقبات عديدة، ما بين رصد مكان الغواصة، إلى الوصل إليها بمعدات الإنقاذ، ثم جلبها إلى السطح، على افتراض أنها لا تزال سليمة. وكل هذا ينبغى أن يحدث قبل نفاذ مخزون الأكسجين.

وتعادل إجمالى المساحة التى تم مسحها ضعف مساحة ولاية كونيكتكت تحت الماء على عمق 13.200 قدم، أى 4020 متر. وقال الكابتن جيمى فريدريك فى خفر السواحل الأمريكى إن السلطات لا تزال تتمسك ببعض الأمل فى إنقاذ الركاب الخمس الموجودين على متن الغواصة، والتى انطلقت فى رحلة سياحية لمشاهدة حطام السفينة تايتنك.