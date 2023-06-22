مرافق الأقصر تضبط وتحرر مخالفات فى حملات بالشوارع قبل عيد الأضحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت مقاهي وكافتيريات منطقة شمال المدينة ( بين الكوبريين " كوبرى الكباش وكوبري المطار العلوى.

وشهدت الحملة ضبط العدد من المخالفات شملت التحفظ على 20 كرسى و2 فاترينة، كما تم التحفظ على 3 عربة كارو مخالفة لقرار محافظ الأقصر بالسير في غرب السكة الحديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الاقصر.

وأكد الدكتور علي الشرابي، أنه فى حالة عدم التزام أصحاب المقاهي والكافتيريات بالحدود التنظيمية بالشوارع سيتم التحفظ على الإشغال مع تطبيق قرارات غلق للمخالفين، حيث شارك بالحملة رجال المرافق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ورجال المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

كما شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، فعاليات حملة مكبرة استهدفت مناطق سوق الصنايع وأبو الجود ومعدية الأهالي وموقف أرمنت ونجع الطويل ومنطقة الكرنك، حيث أسفرت تلك الحملة عن تحرير 17 محضر إشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و6 محاضر نظافة عامة، وضبط 3 ميكروفون تسبب إزعاج، و15 محضر مضبوطات متنوعة، و32 محضر إزالات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



إنهاء مخالفات متنوعة فى حملات بالشوارع قبل عيد الأضحى



رجال المرافق خلال حملاتهم بشوارع الأقصر



رفع المخالفات من شوارع الأقصر بالحملات



مرافق الأقصر تضبط وتحرر مخالفات متنوعة فى حملات بالشوارع







