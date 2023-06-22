مدير حديقة حيوان الزقازيق: جلب حيوانات وزواحف جديدة استعدادا لفصل الصيف.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس لطفى شعبان مدير حديقة الحيوان بالزقازيق ، أن الحديقة استعدت لاستقبال زوارها بموسم الصيف وتفتح أبوابها للزائرين من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء يوميا برسم دخول 5 جنيهات للفرد دون إضافة أى زيادات تذكر على مدار عدة سنوات، وتحت إشراف اللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تم زيادة أعداد المجموعات الحيوانية منها الصقور والترس والضب المصرى وبعض أنواع دجاج الزينة بما يعادل نوعين أيضا إدخال بعض أنواع الزواحف الجديدة وزيادة 4 طاووس هندى و4 نعام و3 نسناس و4 ماعز آسيوى لافتتاح إلى أن زيادة الحيوانات تجعل الزوار مستمتعين بما يروه بالحديقة وأنه توجد مجموعة من الأشجار التى يستظل تحتها الزوار تجعلهم يشعرون بالارتياح وقضاء أوقات سعيدة وطويلة مع أطفالهم وأسرهم.

وأشار مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، إلى أنه تم وضع برنامج خاص لاستقبال الرحلات المدرسية الصيفية وملاجئ الأيتام ورحلات ذوى الهمم حيث يتم عمل خصم خاص للرحلات المدرسية ومراكز الشباب ودخول ذوى الهمم وملاجئ الأيتام مجانا.

وعن مقتنيات الحديقة أكد مديرها أنها تحوى أكثر من 25 نوعh من المقتنيات الحيوانية لهما فرس النهر والتماسيح والغزال والصقور والذئب والثعابين والسلاحف السودانى صاحبة الحكم الكبير والتى يستمتع الزوار بمشاهدتها واللعب معها بالإضافة إلى مجموعة القرود والنسانيس خاصة القرد الحبشة والذى يمتع الزوار بحركاته وتصرفاته الذكية والمميزة.