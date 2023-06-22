محمود محيى الدين: القمة الدولية فى باريس تستهدف تطوير آليات التمويل بشكل عملى

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة الصرية "COP27" والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي في العاصمة الفرنسية باريس تستهدف تطوير آليات التمويل بشكل عملي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الطموحات كبيرة قد تتجاوز ما هو معروض، بالقمة التي تركز على دور مؤسسات التمويل، وإعادة خريطة تمويل التنمية بما يعرف بالبناء المالي الذي تمثله بنوك التنمية، كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية.

وأشار إلى أن قمة تغير المناخ في شرم الشيخ أسفرت عن ربط تمويل العمل المناخي بمجالات الطاقة والتكيف والتنمية المستدامة، متوقعًا أن تشهد القمة الفرنسية الحالية إثارة مجموعة من الموضوعات أشار إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، في مقال كتبه أمس.

وذكر أن القمة الممتدة على مدار يومين، ستتضمن عقد لقاءات مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، وعدد كبير من الشركات والمؤسسات المعنية بالطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى أن القمة ستناقش مجالات التكيف التي نشرت في إطار أجندة شرم الشيخ للعمل المناخي، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والتعامل مع مشكلات التصحر، وتمويل البنية الأساسية الخضراء، والتنمية الحضرية والريفية، لتحقيق طفرات في تمويل المشروعات على مستوى الدول والأقاليم داخلها.