محاكمة رئيس البرازيل السابق تبدأ اليوم فى قضية إساءة استخدام السلطة

فاطمة شوقى

تبدأ محاكمة رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو اليوم الخميس بتهمة إساءة استخدام السلطة ، في أول سلسلة من المحاكمات المخطط لها ضد اليمين المتطرف والتي قد تتراوح بين استبعاده ووضعه في السجن 40 عاما.

ووفقا لصحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية فإن المحكمة الانتخابية العليا (TSE) ستحلل اليوم الخميس ما إذا كان هناك إساءة استخدام للسلطة السياسية واستخدام غير لائق لوسائل الإعلام خلال اجتماع عقده بولسونارو في برازيليا مع السفراء ، في 18 يوليو 2022.

في ذلك اليوم، قدم عرضًا تقديميًا يتضمن معلومات خاطئة عن صناديق الاقتراع الإلكترونية واقترح مشاركة القوات المسلحة "لتصحيح الإخفاقات" في نظام التصويت ، قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية ، التي هزم فيها الرئيس لولا دا سيلفا.

وتتم معالجة ما مجموعه 16 حالة قبل المحكمة الجنائية الدولية (TSE) والتي يمكن اعتبار بولسونارو "غير مؤهل" لها، وهو ما يشمل أعمال الهجوم اللفظي على النظام الانتخابي أو الاستخدام المزعوم للآلات العامة لمنفعة الفرد أثناء الانتخابات.

في حالة إدانته ، يمكن منعه من خوض الانتخابات لمدة ثماني سنوات ، مما يتركه خارج الانتخابات الرئاسية لعام 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن بولسونارو يواجه خمسة تحقيقات في المحكمة الفيدرالية العليا (STF) ، ويخضع لعقوبات بالسجن، حيث تم فتح أربعة منها خلال فترة رئاسته (2019-2022) ، والتهمة الخامسة يتم التحقيق معه باعتباره المحرض المزعوم على الاعتداء على مقر القوى الثلاث من قبل أتباعه في 8 يناير في برازيليا.

في إحدى الحالات ، اتهم بولسونارو بالتدخل في الشرطة لحماية أفراد الأسرة المشتبه في ارتكابهم أعمال فساد، كما يتم التحقيق معه ، في قضية أخرى تختلف عن حالة المحكمة الانتخابية العليا ، لنشره معلومات خاطئة حول صناديق الاقتراع الإلكترونية.