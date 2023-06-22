محافظ مطروح يوافق على فتح الالتحاق للطالبات بمدرستي الكرامة ومجمع القصر

كتب -أحمد الزغبي

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على قبول تقدم الطالبات الراغبات فى الالتحاق بفصلى الثانوى العام بنات بمدرستى الكرامة و مجمع القصر بإدارة مطروح التعليمية بالتعليم الثانوي (المرحلة الاولى ) للعام الدراسي 2023/2024 على أن يتم التقديم ورقيا لتعذر التقدم الكترونيا ،وذلك في إطار حرص المحافظة على التوسع في إنشاء فصول جديدة لمرحلة الثانوي العام وخاصة للفتيات للحد من ظاهرة التسرب من التعليم ولتشجيعهن على استكمال تعليمهن بمختلف المناطق البعيدة والنائية.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الحد الادنى للقبول بالفصل الثانوى بنات بمدرسة الكرامة الإعدادية، التابع لإدارة مطروح من مجموع (200) درجة على أن يقتصر القبول فيه على الطالبات الحاصلات على الاعدادية من إحدى المدارس الاتية (مدرسة أولاد شرفاد- مدرسة أبو سبيحة_مدرسة خالد بن الوليد _مدرسة تل الزيتون _مدرسة الكرامة - مدرسة سيدى حنيش _ مدرسة أطنوح )، بينما الحد الأدنى للقبول بفصل الثانوى بنات بمدرسة القصر من مجموع (190) درجة ويقتصر القبول فيه من الطالبات الحاصلات على الاعدادية من إحدى المدارس الاتية دون غيرها (مدرسة ساحل ابو لهو – مدرسة السوينات -مدرسة القصر- مدرسة أولاد عبيد الله -مدرسة عبد المنعم رياض -مدرسة أم الرخم- مدرسة النصر للتعليم الأساسي ).



