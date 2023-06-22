محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى

كتب - أحمد الزغبى

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2024/2023 المرحلة الأولى " على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسى بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تحديد مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية 226 درجة وادارة البنجر 218 درجة، إدارة الحمام 211 درجة والعلمين 193.5 درجة والنجيلة 162 درجة وبرانى 191 درجة وسيوة 203 درجة، وادارة الضبعة 186.5درجة والسلوم 164.5 درجة.

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوى فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافى حتى لا يحدث تباين فى الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة.

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسى 2023/2022 بجميع مجالاتها (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى ).

وبالنسبة للتعليم الزراعى جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 220 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإلكترونى والمقابلة الشخصية وفقا للمجموع الكلى الأعلى.

و مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية 170 درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع كما جاء الحد الادنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 148 درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 140 درجة، وبرانى الزراعية 185 درجة ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكترونى والمقابلة الشخصية وفقا الكلى الأعلى.

التعليم الصناعى :

مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 الحد الأدنى للقبول 220 درجة لفصل البترول و190 درجة للبنين والحاصلين على الاعدادية من إدارتى مطروح والنجيلة 120 درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 200 درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الاعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبرانى ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو( 7) 176 درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من ادارة مطروح، ومدرسة النجيلة البحرية (فصول ملحقة ) الحد الأدنى للقبول 160 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية من ادارة النجيلة فقط.ومدرسة برانى الصناعية بنين 170 درجة للطلاب الحاصلين على الاعدادية من إدارة برانى، ومدرسة سيوة الصناعية 145 درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 160 درجة والضبعة الصناعية بنات 165 درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة، والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمى 150 درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط وبالنسبة للفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الادنى للبنين 185 درجة وللبنات 198 درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من ادارة الحمام وقطاع البنجر.

التعليم التجارى والفندقي:

مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الادنى للقبول 180 درجة للبنين والبنات ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الادنى 180 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 150 درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة ومدرسة الضبعة التجارى بنين 145 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات 170 درجة والحمام التجارية بنين 151 درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة 155 درجة تقبل الطلاب الحاصلين على الاعدادية من إدارتى برانى والنجيلة، والسلوم التجارية المشتركة 140 درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 155درجة.

كما جاء تنسيق القبول فصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بحد أدنى 165 درجة بمطروح الصناعية بنين فنى بترول، و160 درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و150 درجة بالتبريد والتكييف و142درجة بقسم الالكترونيات – حاسبات و141 درجة بقسم سيارات – نجارة اثاث و140درجة بقسم تشكيل ولحام وتشغيل المعادن، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات 140 درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية، و140درجة بمدرسة الزخرفية بنين، و140 درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و140 درجة بالضبعة الصناعية بنين، و140درحة الحمام التجارية بنين وبنات، و140درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعى بالحمام للبنين والبنات، و140درجة لكلا من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية 140درجة للقبول بمدرسة تل العيس (فصول ملحقة )لكلا من قسم تركيبات ومعدات كهربية وقسم تبريد وتكييف.