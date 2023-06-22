محافظ بورسعيد يعلن بدء تنفيذ إجراءات عاجلة لضخ المياه بكامل قوتها بالمحافظة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن البدء في تنفيذ إجراءات عاجلة لضخ المياه بكامل قوتها بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك على هامش زيارة وزير الموارد المائية والري ومحافظ بورسعيد لمحطة المياه العكرة بالقنطرة غرب لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه سيتم تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على اعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياة عكرة القنطرة بأكثر من 6 معدات للتطهير بالترعة، وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة من المعدات، حتى يعود منسوب المياه إلى طبيعته وضح المياه بكامل قوتها.

وطالب محافظ بورسعيد، بقيام أجهزة الري والشركة القابضة لمياة الشرب بالتواجد علي مدار 24 ساعة علي طول الترعة وعند الماخذ والمحطة حتي تعود المياة بصورة طبيعية.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر إلى قوات المجري الملاحي علي التسهيلات الكبيرة المقدمة الي كافة الجهات ودخول المعدات لتطهير الترعة من خلال المجري الملاحي وتقديم كافة وسائل الدعم

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد تفقدا اليوم صباحا، الترعة الحلوة بالقنطرة غرب لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ، برفقة عدد من الجهات التنفيذية ومسئولي وزارة الموارد المايية والري، وشدد وزير الري على الانتهاء من تطهير مأخذ محطة رفع مياة عكرة القنطرة وعودة المناسيب لمعدلاتها الطبيعية.