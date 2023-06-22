محافظ الدقهلية يحيل 131 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت محافظة الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 131 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، ووجه"مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا والسنبلاوين وميت غمر وجمصة والمطرية والجمالية وتمى الأمديد وشربين واجاوالمنصورة، وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 13 شيكارة، ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحاضر بيع بأزيد من السعر سجائر ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحاضر عدم إعلان عن أسعار مقررات تموينية مواد بترولية، ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمى مواد بترولية، ومحاضر ذبح خارج السلخانة، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر عدم إعطاء بون صرف، ومحاضر عدم وجود ميزان، ومحاضر غش تجارى ومحاضر عدم وجود فواتير، ومحاضر عدم تمكين حملة ومحاضر سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 135كجم لحم بلدى وكميات البنزين واسطوانات غاز منزلى، وكميات من علب السجائر، و105 كجم لحم بلدى و100كجم فسيخ و6.5طن لحوم متنوعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.