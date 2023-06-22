محافظ الإسكندرية يستعرض مع وفد "التعاون والتنمية الاقتصادية" خطة التحول للأخضر

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه، ممثلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ، وخلال اللقاء رحب المحافظ بممثلى المنظمة مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تبذل كافة الجهود للانتقال إلى موارد الطاقة الخضراء أو ما يسمى التحول الأخضر.

وأوضح بيان للمحافظة اليوم، أنه تم اتخاذ عدة خطوات فى مجال النمو الأخضر، أهمها مشاركة المحافظة فى مبادرة القرية الخضراء واختيار قرية " أبو صير - كنموذج للقرى الخضراء وتحقيق معايير التوافق الأخضر، فضلًا عن عمل المحافظة على تطهير بحيره مريوط فى مجال الحفاظ على النظام البيئى، كما نفذت المحافظة استراتيجية إدارة مياه الأمطار ضمن جهودها للحفاظ على الموارد المائية.

كما شاركت المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عبر دورتين متتاليتين كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة للتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية وتعزيز جهود الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وفى إطار مبادرة 100مليون شجرة تم توريد وزراعه 96 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالتعاون مع المجتمع المدنى كما تم توريد 200 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة فى إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي

وخلال اللقاء استعرض المحافظ جزء من جهود المحافظة لإطلاق العديد من المبادرات للحد من التلوث من بينها :مبادرة " لا للاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "و التى تم تعميمها على الجهات الحكومية والشواطئ وتنظيم عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالتعاون مع المجتمع المدنى وعدد 40 غطاس لإزالة المخلفات البلاستيكية.

كما تتعاون المحافظة مع جهات البحث العلمى وخبراء التغيرات المناخية حيث تم تشكيل لجنة التغيرات المناخية برئاستنا لبحث ودراسة التغيرات المناخية وآثارها.

كما أوضح المحافظ أن مدينة الإسكندرية تُعد أول محافظة تنشئ مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة النظيفة فى عدة مجالات ومنها استخدام أعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية فى المحاور الرئيسية واستخدام الاتوبيسات الكهربائية للتقليل من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى التوسع فى تحويل عدد من المركبات العامة لتعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من الوقود الاحفورى للمساهمة فى تحسين جودة الهواء.

وفى الختام أعرب المحافظ عن سعادته بتنفيذ البرنامج على أرض الإسكندرية كخطوه نحو التقدّم ولتطبيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور؛ جوليا وانجيرو منسقه للبرنامج وسانرين جامبلين المسئول الشامل عن التقرير وابينيرز اكيليو محلل سياسى وإحصائى للمنظمة والمهندسة نيفين الليثى مسئول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة والمهندسة آية جمال معاون المحافظ ودكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة لإقليم غرب الدلتا.