محافظ أسيوط: فتح 33 مجزرا بالمجان لاستقبال الأضاحى خلال العيد

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن نهو كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وتنفيذ خطة مديرية الطب البيطرى لإحكام السيطرة على المجازر والأسواق والشوادر ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفتح 33 مجزر بكافة قرى ومراكز المحافظة بالمجان طوال أيام عيد الاضحى المبارك لذبح الأضاحي.

كما وجه مسئولى الطب البيطرى بالتواصل مع المواطنين عن طريق الندوات الارشادية لنشر الوعى بين المواطنين بكيفية اختيار الأضحية ومواصفاتها والتأكد من وجود الأختام على اللحوم وتوعيتهم بأهمية الذبح داخل المجازر لضمان صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض وحفاظاً على البيئة ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحى بالشوارع والطرقات... جاء ذلك خلال لقائه الدكتور صلاح الدين على مدير مديرية الطب البيطرى.

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء خطة مديرية الطب البيطرى لاستقبال عيد الاضحى المبارك لافتا إلى أن عدد المجازر داخل قرى ومراكز المحافظة يبلغ 33 مجزرًا منها 3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وسيتم فتحهم بالمجان خلال ايام عيد الاضحى المبارك لذبح الاضاحى، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن كالصحة والتموين ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية والجهات الأمنية ومراكز الشرطة وجهاز حماية المستهلك وغيرها وتكثيف الحملات التموينية على الاسواق ومحال اللحوم، للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة.

كما أصدر محافظ أسيوط، تعليماته المشددة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والشوادر وسيارات بيع اللحوم ومنافذ البيع المختلفة وفحص جميع الثلاجات بنطاق المحافظة للكشف على اللحوم المعروضة والتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية وذلك قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن سواء الحية أو المبردة أو المجمدة للاستهلاك الادمى وضبط وإعدام غير صالح منها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة موجهاً بتشديد الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أى لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية، مشددا على عدم ذبح الاضحى بالشوارع والميادين العامة وعدم التخلص من مخلفات الاضاحى فى شبكات الصرف الصحى حفاظا على مرفق الصرف وعدم تعطله، على أن يتم التخلص من كافة المخلفات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ومفتشى الطب البيطرى بمراكز تجميع المخلفات المخصصة لذلك، مع تحرير محاضر وغرامات فورية للمخالفين.

وأوضح المحافظ، انه قد سبق الاعلان عن تلقى المحافظة لطلبات الشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل المجازر الحكومية وذلك فى إطار خطة الدولة للعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة تليق بالمواطنين وهى ( مجازر أبقار وجاموس وأغنام بمراكز ديروط ومنفلوط والغنايم ومنقباد بمركز أسيوط ).

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، إنه سيتم العمل فى كافة مجازر المحافظة يومياً لذبح جميع الأضاحى والكشف عليها عن طريق أطباء المجازر مجاناً اعتباراً من اول ايام عيد الاضحى وحتى نهاية ايام العيد وذلك عن طريق إدارة المجازر بقيادة مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى على أن يتم وقف جميع الإجازات العارضة والاعتيادية الخاصة بالأطباء والعاملين بالمجازر بجميع المراكز خلال فترة عيد الأضحى المبارك لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى طوال الـ 24ساعة يومياً وربطها بغرفة عمليات مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، وذلك للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين وتقديم الارشادات الصحية والفنية.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد أعلن - فى وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg

أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.