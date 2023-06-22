محافظ أسيوط: تبطين وتأهيل الترع بطول 550 كيلو بتكلفة 2 مليار جنيه

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الأعمال بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، وارتفاع معدلات التنفيذ اليومية بالمشروع، فضلًا عن تطهير مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تحسبًا لأى طارى بالإضافة إلى متابعة حالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها وكذلك أعمال الصيانة وتركيب البوابات لأفمام الترع ورفع وإزالة أية مخلفات أولاً بأول من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها للحفاظ على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الإنسيابية فى حركة تدفق المياه للزارعة وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات واستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات والعمل على تحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية فى مصر.

وقال محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالى الترع الجارى تأهيلها بنطاق المحافظة 353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بإجمالى أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945كم.

كما يجرى تأهيل وتبطين 127 ترعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بإجمالى أطوال 364.12 كم تم الانتهاء من 227.498 كم بنسبة 80% بتكلفة تبلغ مليار و240 مليون جنيه مشيراً إلى أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع الذى تنفذه الدولة متمثلة فى وزارة الرى والموارد المائية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية فى قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضارى يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى تبطين الترع التى تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشدداً على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والأحياء لافتاً إلى تفقده العديد من أعمال تبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب التنفيذ وفقًا للمواصفات.

وأوضح عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط، أن أعمال تطهير الترع مستمرة بكافة القرى والمراكز بالإضافة إلى استكمال أعمال تبطين العديد من المجارى المائية والترع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، فضلاً عن المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التى يجرى تنفيذها وخاصة أعمال التبطين للترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائى ومراجعة المناسيب أولًا بأول واستعدادها لأى تصرفات مائية زائدة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضمن خطة الدولة لترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.