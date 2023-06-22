محافظ أسوان يفتتح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتح أشرف عطية، محافظ أسوان، المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، من أجل جنى ثمار ملحمة العمل والإنجاز للمشروعات الجارية لتشهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات عملاقة فى كافة قطاعات العمل العام ، وفى إطار فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وشهدت فاعليات الافتتاح، الأنغام والأغانى الفلكلورية والوطنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وسط أجواء احتفالية شهدت عروض للشباب والفتيات بألعاب الإسكيت والأزياء التراثية، وبمشاركة الأفواج السياحية الزائرة.

وتتضمن المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

شارك فى الافتتاح، غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، وياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى.

وقدم الدكتور أحمد عواد استشارى المشروع، شرح مفصل لمراحل ومكونات أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشاؤه في عام 1964 ، فيما قام محافظ أسوان ومرافقيه بزراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة، وحماية المواطنين من سطوع الشمس.

وأكد أشرف عطية، أن المحافظة حريصة على إفتتاح هذه المرحلة قبيل الإحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنى المحافظة، وزائريها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش فى ثوبه الجديد، وكذا بالبانوراما الجمالية التى تكتمل معالمها يوماً بعد يوم، فور إنهاء أى مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل، والتى بدأت بتجميل واجهة المدينة ( حديقة بلازا درة النيل ، وحديقة السلام ، وميدان المحطة ، والسوق السياحى القديم ).

وأوضح، أن هذه المرحلة شهدت تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من حديقة فريال إلى مسجد النصر ، مع إزالة الأعمدة القديمة ، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة ، ودهانه باللون الذهبى ، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال ، وكذا تركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات ، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات.

وأشار عطية إلى أن القطاع الأوسط من مسجد النصر وحتى مول بلازا ، فجارى أعمال الإزالات للأرضيات القديمة وفك البرجولات والمقاعد القديمة ، مع تركيب البلدورة والأرضيات الجرانيت ، والتأسيس لأعمال الكهرباء ، فى حين جارى الإنتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى ، وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال دهانات بلدورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص وتهذيب النباتات المزروعة بالأحواض ، وفى نفس المشروع تم الإنتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى ، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات ، وجارى كذلك الإنتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى.