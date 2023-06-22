مبيعات محلية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات منخفضة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات اقتربت من 740 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 17606 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3234 نقطة، وانخفض مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 21297 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 7369 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5216 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.02% ليصل إلى مستوى 5396 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 4 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، والبنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 39.2 ألف سهم، 1500 سهم، 13.9 مليون سهم، 9.3 ميلون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا 4 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وسبيد ميديكال عدد 512.7 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 4 آلاف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 1.3 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.49%، وشراء الثانية عدد 500 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.3%.

وفي سياق آخر قالت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، إن مجلس الإدارة وافق على تعديل صفة جمال عبد القادر عبد البصير من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى رئيس مجلس الإدارة فقط.

في سياق منفصل قال شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إن مجلس الإدارة وافق على بيع السفن MD35، MD510، والانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية، والالتزام باتباع قواعد القيد والشطب، والموافقة على المصروفات الرأسمالية لشراء رافعة لسفينة MD602 بمبلغ 2.15 مليون دولار، وتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة ليبية مشتركة بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برأس مال مليون دينار ليبي (208 ألف دولار) بنسبة مساهمة 49% (102 ألف دولار)، وسيتم سداد حصة الشركة من الموارد التشغيلية.

كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2023/2024، وتستهدف الشركة تحقيق حوالي 14 مليار جنيه مبيعات، و16.3 مليار جنيه إيرادات، و6.6 مليار جنيه ربح قبل الضريبة.