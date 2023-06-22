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ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لحضور مأدبة عشاء مع القادة بقمة الميثاق التمويلى

الخميس، 22 يونيو 2023 11:47 م
ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لحضور مأدبة عشاء مع القادة بقمة الميثاق التمويلى الرئيس السيسى وماكرون
باريس- محمد الجالى

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الجالي

استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الإليزيه للمشاركة فى مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسى تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المشاركين فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد المنعقدة بباريس يومى 22 و23 يونيو 2023





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