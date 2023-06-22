ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لحضور مأدبة عشاء مع القادة بقمة الميثاق التمويلى

استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الإليزيه للمشاركة فى مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسى تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المشاركين فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد المنعقدة بباريس يومى 22 و23 يونيو 2023
ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لحضور مأدبة عشاء مع القادة بقمة الميثاق التمويلىالخميس، 22 يونيو 2023 11:47 م
الرئيس السيسى وماكرون
باريس- محمد الجالى
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