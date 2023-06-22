كهرباء القناة: يوليو المقبل آخر موعد لجدولة مديونيات فنادق شرم الشيخ

كتبت رحمة رمضان

أعلن المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، الاتفاق على تحديد موعد يوليو المقبل آخر موعد لجدولة المديونيات الخاصة بفنادق وقرى شرم الشيخ بالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موضحًا أن شركة القناة قدمت كل أوجه الدعم للقطاع السياحي بشرم الشيخ لعدوته مرة أخرى.

وأوضح "أبو وردة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على بدء تقسيط المديونيات اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وأن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية ومنها فصل التيار الكهربائي عن المنشآت التى تتقاعس عن السداد، خاصة وأن جميع الفنادق مرتفعة الإشغال ولا يوجد مبرر لعدم السداد.

وقال "أبو وردة" إنه حريص على وضع حلول تساعد في تحصيل وجدولة المديونيات للفنادق والقرى السياحية المتعثرة وذلك تشجيعا ومساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي لما تشكله السياحة من دعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أنه قرر خصم 10% من إجمالى المديونية لمن يقوم بدفع كامل المديونية، وأنه حرص على عقد اجتماع موسع مع جمعية مستثمري شرم الشيخ بحضور كافة مستثمري المدينة والأجهزة السيادية بالمحافظة، لوضع حلول وتذليل العقبات في تحصيل متأخرات الفنادق السياحية والفنادق المتعثرة