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كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحان مادة اللغة العربية

الخميس، 22 يونيو 2023 09:00 ص
كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحان مادة اللغة العربية طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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بدأت كنترولات الثانوية العامة تصحيح امتحان مادة اللغة العربية 2023، حيث يتم التصحيح إلكترونيا داخل الكنترولات سواء للأسئلة المقالية أو الاختيارية، وأدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية 18 يونيو الحالى.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، أن أى إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها، مشددا على أهمية تركيز الطلاب على الحل الحل فقط فى ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، موضحا أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكترونى، مشيرًا إلى أنه فى حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا ، يصدر سيستم التصحيح الإلكترونى إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها، قائلا: "ثقوا فى نظام التصحيح ونحن نحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا في التصحيح".
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة اللغة العربية هى أول مادة مضافة للمجموع، والأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة، مضيفة أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالى 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.
 
وأوضحت أن الطالب يتسلم كراسة بابل شيت للإجابة عن الأسئلة الاختيارية وورقة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على الطالب التأكد من تدبيس ورقتى الإجابة معا، موضحة أن هناك ضمانات كثيرة تحافظ على حقوق الطالب في أوراق إجاباته دون تداخل مع زملائه منها الباركود الموجود فى أوراق الامتحان، حيث طالبت الوزارة بضرورة انتباه الطالب لتدبيس ورقتى الإجابة معا قبل مغادرة لجنة الامتحان.

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