كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائى.. الأعراض وطرق الوقاية

كتب حسام الشقويرى

عادة ما يحدث انتقال فيروس التهاب الكبد الوبائى عن طريق الفم ويتم التخلص من المادة الفيروسية من خلال البراز، ثم يدخل الفيروس إلى أمعاء الشخص السليم ما يجعل الشخص مريضاً، وهو فيروس محدود ذاتيًا، ما يعنى أنه يتم حله فى غضون أسبوعين إلى ستة أسابيع، وكثير من الناس لا تظهر عليهم الأعراض، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.



الأعراض الشائعة للالتهاب الكبد الوبائى

حمى

تعب

ألم المفاصل

فقدان الشهية

ألم في البطن

حكة

طفح جلدي

غثيان

القيء الذي يستمر لبضعة أيام

اليرقان

براز بلون الطين

في بعض الأحيان تحدث نوبات من التهاب الكبد الخاطف (فشل كبدي حاد)، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.



من هم الأكثر عرضة للخطر؟ الأشخاص الذين يعيشون فى البلدان النامية أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد E، في هذه البلدان تظهر أعراض المرض بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عامًا.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالعدوى، خاصة متلقي زراعة الأعضاء، أيضًا هناك احتمال كبير أن تعاني النساء الحوامل من أمراض خطيرة ، مثل التهاب الكبد الخاطف.



كيف نمنع التهاب الكبد الوبائى هـ؟ النهج الأكثر فعالية هو اتخاذ تدابير وقائية ضد العدوى، تلعب النظافة دورًا مهمًا في نقل HEV. يمكن منع انتشار هذا الفيروس باتباع نظافة اليدين ، وعدم شرب المياه من مصادر غير نظيفة أو قذرة. عندما لا يكون هناك خيار متاح ، قم بغلي الماء مع إضافة الكلور لتعطيل الوباء و. بصرف النظر عن هذا ، يجب على الشخص تجنب تناول لحم الخنزير النيء ولحم الغزال لأنها يمكن أن تكون ملوثة.

ولا يوجد علاج محدد قادر على تغيير مسار التهاب الكبد الوبائي الحاد، فإن الفيروس يحد من نفسه، وليست هناك حاجة إلى الاستشفاء إلا في حالة التهاب الكبد الخاطف.