اليوم السابع
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كشف ملابسات العثور على جثة متسول بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 22 يونيو 2023 08:41 م
كشف ملابسات العثور على جثة متسول بمدينة 6 أكتوبر إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث الأولية بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر،  وأشارت التحريات أن الجثة لمتسول فارق الحياة دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص لا توجد به أي إصابات ظاهرية. 
 
أشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الجثة لشخص متسول، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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