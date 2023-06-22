فواكه تكافح انتشار الأورام السرطانية بالجسم.. منها البرتقال

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسات حديثة أن هناك فواكه وخضراوات تحتوى على عناصر ومركبات تساعد فى مقاومة انتشار الأورام السرطانية ، وذلك وفقا لما نشره موقع ديلى ميل.

ووجدت الدراسة أنه من بين أكثر من 7900 جزىء ضمن الفواكه والخضراوات، يوجد 110 منها لديها القدرة على محاربة الأورام السرطانية، واستندت هذه النتائج إلى تشابه الجزيئات مع المركبات الموجودة في الأدوية المستخدمة ضد السرطان.

وتحتوي الفواكه والخضراوات على مواد مضادة للأكسدة تسمى الفلافونويد، والتي تعطيها لونها، وقد تساعد على الوقاية من السرطان عن طريق قمع الالتهابات وضبط تكاثر الخلايا.

ومن جانبه قال الدكتور كيريل فيسيلكوف، من قسم الجراحة والسرطان في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، إن فريق البحث درس 7962 جزيئا نشطا بواسطة خوارزمية للتعرف على خصائص 199 دواء معتمدا ضد السرطان، وبعد تحفيز الجزيئات النشطة حيويا في جسم بشري، تنبأت الخوارزمية بوجود 110 خصائص مقاومة للسرطان، تشبه الأدوية المضادة للسرطان بأكثر من 70%.

وتوصل الباحثون إلى الفواكه والخضراوات ذات أكثر الخصائص مكافحة للسرطان، وهي البرتقال والعنب والجزر والكرنب والكرفس البري والكزبرة والشبت والشاي، كما أن تناول الكثير من هذه الفواكه والخضراوات يمكن أن يكون مفيدا نظرا لغناها بمضادات الأكسدة المضادة للسرطان.