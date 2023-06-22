محمد جمال

أعلن مسئول قضائى تونسى اليوم فقدان 12 مهاجرا على الأقل ووفاة 3 عقب غرق 3 قوارب قبالة ساحل تونس، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

يذكرأن، أحبطت السلطات التونسية الأحد الماضى عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 39 مجتازًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى، أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بصفاقس تمكنت أمس من إحباط عملية اجتياز للحدود خلسة ونجدة وإنقاذ 39 مجتازًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرًا إلى أن مجموعة منهم تعمدوا أثناء عملية النجدة الاعتداء على أحد أفراد الوحدات العائمة بواسطة الحجارة ما تسبب له فى إصابة ونقله للمستشفى وتم الاحتفاظ بـ 6 أشخاص منهم.