عصابة "الجنس الناعم" تخصص نشل فى الميكروباص.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف أفراد تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات وعاطل، عقب القبض عليهم في مدينة نصر، أنهم تخصصوا في ارتكاب جرائم النشل في المواصلات، حيث تغافل المتهمات الثلاثة، مستقلي السيارات الميكروباص، ويستولون على متعلقاتهم من هواتف محمولة، ومبالغ مالية.

أضاف المتهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهم يبيعون الهواتف المسروقة لعملائهم، ويقسمون حصيلة المسروقات بينهم، وذكرت المتهمات أن العاطل يعاونهم في نشاطهم، وبيع المسروقات لهم.

وكشف أفراد التشكيل العصابي، أن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، والمبلغ المالي، من حصيلة عدة جرائم سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص و 3 سيدات لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم 6 هواتف محمولة، مبلغ مالى، مجهولين المصدر، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقـــة، فتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.