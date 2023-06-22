اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 06:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ظهور سمكة قرش قرب شاطئ فى بيروت والسلطات اللبنانية تغلق المنطقة.. فيديو

الخميس، 22 يونيو 2023 05:26 م
ظهور سمكة قرش قرب شاطئ فى بيروت والسلطات اللبنانية تغلق المنطقة.. فيديو سمكة قرش
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعى فى لبنان، يظهر سمكة قرش قرب شاطئ شمالى بيروت، وأثار الفيديو مخاوف من إمكانية تعرض رواد البحر لأى أذى، إضافة إلى خشية من إمكانية اصطياد السمكة، بحسب سكاى نيوز.
 
وقال مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي إن القرش ظهر فى منطقة جونيه شمالى العاصمة اللبنانية، وذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أنه بعد ورود أنباء عن ظهور القرش، تم إغلاق الشواطئ من قبل الجهات المختصة".
 
 
كما حذرت جمعيات بيئية من مغبة التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها، ولم يشهد لبنان تسجيل هجمات لأسماك القرش على مرتادي الشواطئ.

لبنان

بيروت

سمكة قرش

أخبار لبنان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة