ظهور سمكة قرش قرب شاطئ فى بيروت والسلطات اللبنانية تغلق المنطقة.. فيديو

انتشر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعى فى لبنان، يظهر سمكة قرش قرب شاطئ شمالى بيروت، وأثار الفيديو مخاوف من إمكانية تعرض رواد البحر لأى أذى، إضافة إلى خشية من إمكانية اصطياد السمكة، بحسب سكاى نيوز.
وقال مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي إن القرش ظهر فى منطقة جونيه شمالى العاصمة اللبنانية، وذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أنه بعد ورود أنباء عن ظهور القرش، تم إغلاق الشواطئ من قبل الجهات المختصة".
#فيديو يرصد ظهور سمكة قرش قرب ساحل #بيروت والسلطات اللبنانية تُغلق شاطئ أحد المنتجعات#بيروت pic.twitter.com/JwhmsWcjdH— 24.ae (@20fourMedia) June 22, 2023
كما حذرت جمعيات بيئية من مغبة التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها، ولم يشهد لبنان تسجيل هجمات لأسماك القرش على مرتادي الشواطئ.
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