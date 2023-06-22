طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان "الأدب والنصوص والمطالعة"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

انتظم طلاب القسم الأدبى للثانوية الأزهرية بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، لأداء امتحاناتهم للعام الدراسي 2022-2023 ، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة "الأدب والنصوص والمطالعة" ،والتي تبدأ من الساعة التاسعة، حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأجرى علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ترافقه الدكتورة ندى عصام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، جولة ميدانية لتفقد سير العملية الامتحانية ، والتشديد على الالتزام بقواعد العملية الامتحانية، وضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات، وضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات.

ومتابعة سير الامتحانات بغرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة على باقي اللجان الامتحانية وعدم وجود شكاوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج المقرر.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن الامتحانات تجرى بـ10 لجان امتحانية موزعة على محافظة الإسكندرية



امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسكندرية



امتحانات الثانوية الأزهرية في الاسكندرية



