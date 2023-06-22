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ضبط 40 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات في حملة مكبرة بأسيوط

الخميس، 22 يونيو 2023 11:47 ص
ضبط 40 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات في حملة مكبرة بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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شنت الأجهزة الأمنية ، حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بنطاق مديرية أمن أسيوط وتم ضبط العديد من القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:ضبط عدد (40) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية13 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهم " لعدد 13 منهم معلومات جنائية"). ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم تنفيذ عدد (302) حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

 

 


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