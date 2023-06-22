ضبط 3 متهمين لسرقتهم دراجات بخارية وهواتف محمولة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 متهمين لقيامهم بسرقة الدراجات البخارية والهواتف المحمولة في مصر القديمة والمرج و حرر محضرا بالواقعة.

ونجح رجال المباحث، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بارتكابه 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموه بالسرقة.

وتم ضبط شخصين مقيمان بمحافظة المنيا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توك توك" وبحوزتهما عدد 3 هواتف محمولة - مركبة "توك توك"، وأقرا بتصرفهما فى فك شفرات الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أمكن ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" المستخدم فى فك شفرات الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه بكون الهواتف المشار إليها من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.