اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 11:50 ص
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ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار

الخميس، 22 يونيو 2023 11:34 ص
ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

جرائم

عناصر اجرامية



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