ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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