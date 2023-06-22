اليوم السابع
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ضبط سيارتين تم طمس اللوحات المعدنية في الإسكندرية والشروق

الخميس، 22 يونيو 2023 01:16 ص
ضبط سيارتين تم طمس اللوحات المعدنية في الإسكندرية والشروق ضبط سيارات بعد طمس لوحاتها المعدنية
كتب: محمود عبد الراضى

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تداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بصورة يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس لوحاتها الخلفية وتثبيت زجاج ملون بالإسكندرية.
 
بالفحص تم تحديد السيارة وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) وباستدعائه وسؤاله أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وباشرت النيابة العامة التحقيق.
 
 
وفى سياق متصل تداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس لوحاتها المعدنية.
 
بالفحص تم تحديد السيارة ومالكها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وباستدعائه وسؤاله أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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