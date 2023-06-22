اليوم السابع
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صحة المنيا: ضبط 122 منشأة مخالفة خلال حملات رقابية على المنشآت الطبية الخاصة

الخميس، 22 يونيو 2023 03:16 م
صحة المنيا: ضبط 122 منشأة مخالفة خلال حملات رقابية على المنشآت الطبية الخاصة جانب من الحملة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية وذلك في الفترة من 3 وحتي 16 يونيو الجاري حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 122 منشأة مخالفة وتحرير محضرين غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، و ذلك خلال المرور على 244 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 121 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع ، وعدد المنشآت التي وفقت أوضاعها بلغت 32 منشأة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة و فحص 9 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

 


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