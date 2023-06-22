شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تعلن تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لـ13 محطة معالجة

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالاسكندرية تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لـ(13) محطة معالجة، وهى كالآتى:-

• أبيس السابعة - توسعات المعمورة - السيوف وضواحيها (للمرة الأولى)

• محطة معالجة أبيس 11/8 (للمرة الثانية)

• محطة معالجة العامرية الألمانى – محطة معالجة 26 – محطة معالجة أبيس 6/8 - محطة معالجة خورشيد والزوايدة – محطة معالجة توسعات خورشيد والزوايدة – محطة معالجة المعمورة الزياتين (للمرة الثالثة).

(3) محطات معالجة إضافية هى :-

• محطة معالجة أبيس العاشرة طاقة تصميمية 3000م3/يوم (للمرة الرابعة)

• محطة معالجة توسعات خورشيد و الزوايدة 35000م3/يوم (للمرة الرابعة)

• محطة معالجة توسعات الهانوفيل 30000م3/يوم (للمرة الرابعة)

وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات على جميع ملفات ومراحل المعالجة المختلفة للتأكد من استيفائها جميع اشتراطات ومعاير الشهادة وكذلك تنفيذ مناورة تنفيذ الكلور عمليا، وكذلك تعليمات التشغيل والصيانة القياسية SOB ، SMB.

علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح نافع بأنه جارى حاليا تجهيز وإعداد (6) محطات معالجة للحصول على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM ضمن خطة العام المالى 2023/2024، مشيرًا إلى حصول محطة رفع وشبكة جرين بلازا ومحطة رفع وشبكة سموحة ومحطة رفع تقسيم أبو قير وشبكة رشيد رضا وشبكة بشاير الخير علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

وأكد نافع أن حصول المحطات على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM يأتى عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة واستدامة الخدمة بتحقيق صرف صحى أمن بالجودة المطلوبة.

بخلاف حصول المعمل المركزي علي تجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 للمرة السادسة علي التوالي والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك "لعدد 19 تجربة وإجتيازها دون ملاحظات.

وأوضح أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة الجودة والمعامل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً علي جودة تقديم خدمة متميزة ويساهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

ووجه رئيس الشركة الشكر للقائمين على هذا الملف بشركة الصرف الصحى بالاسكندرية لجهودهم فى متابعة وتأهيل المحطات للحصول على تلك الشهادة العالمية و التى تضمن استدامة الخدمة بالجودة المطلوبة.