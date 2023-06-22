شرب العصائر والشاى يوميا يزيدان من خطر الإصابة بالسرطان

كتبت رانيا عامر

أوضحت الدراسات الجديدة أن الإفراط فى شرب عصائر الفواكه الطازجة يسبب شيخوخة مبكرة فى الجلد، لذا ينصح بتناول الفاكهة يوميا وعدم شرب العصائر بكثرة لما تحتويه من سكريات عالية تؤدى إلى تدهور فى الحالة الصحية للأشخاص.

وكشفت دراسة أجرتها جامعة السوربون في باريس أن شرب كوب واحد من عصير الفواكه أو الشاى المحلى يوميا، يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان، وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

أجريت الدراسة على 100 ألف شخص فى فرنسا بلغت أعمارهم 42 عاما، من أجل خفض استهلاك المشروبات السكرية، ووجد الباحثون أن استهلاك 100 مل من عصير الفواكه النقي (الطبيعي) يوميا- سواء كان طازجا أو يباع في زجاجة، يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 12%‘ كما أن شرب الكمية نفسها من المشروبات الغازية المحلاة، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19%.

وأظهرت النتائج أن 22 فردا لكل ألف مشارك فى الدراسة أصيبوا ببعض أشكال السرطان.

وفى ذات السياق قال البروفيسور نيكولاى بتروفسكى، من جامعة "فليندرز" في أستراليا، إن الناس مازالوا يعتقدون أن المشروب الطبيعي يعادل الخيار الصحي عن طريق شرب عصائر الفواكه الطبيعية الغنية بالسكر، والابتعاد عن المشروبات الغازية.

ووجدت الدراسة الجديدة أن الأفراد النحيفين يتعرضون لخطر متزايد إذا تناولوا المشروبات السكرية أو عصير الفاكهة، وأشاروا إلى أبحاث أخرى أوضحت أن المشروبات السكرية تعزز تراكم الدهون حول البطن، حتى لو تمتع الفرد بوزن صحي، والذي بدوره يحفز نمو الأورام.