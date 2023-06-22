شاهد إنجازات مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الثالث.. فيديو

كتب كامل كامل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، مشاركة 21 وزيرا من وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى، فى الجلسات العامة واللجان النوعية للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث.





وأكدت الأمانة العامة العامة لمجلس الشيوخ، أن المجلس وافق خلال دور الانعقاد الثالث على 9 مشروعات قوانين و17 طلب مناقشة عامة من استيضاح سياسة الحكومة لتغير المناخ واستيضاح سياسة الحكومة فى التحول الرقمى، واستيضاح سياسة الحكومة فى تحسين الوضع السياحى.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ أكد فى نهاية دور الانعقاد الثالث للمجلس، إن اللجان النوعية بالمجلس عقدت 773 اجتماعا استغرقت 920 ساعة و53 دقيقة.

وأوضح مجلس الشيوخ، أن اجتماعات اللجان النوعية جاءت بمعدل 49 اجتماعا للجنة التشريعية ولجنة المالية والاستثمار 69 اجتماع والأفريقية 67 والأمن القومى 61 اجتماع والمشورعات الصغيرة 57 والطاقة والبيئة 59 والنقل 85 والتعليم 53 اجتماع والشباب والرياضة 56 والصحة 82 والزراعة 74 اجتماع السياحة والآثار 53 اجتماعا و الشئون الدينية 50 اجتماعا.