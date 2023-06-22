اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط عاطلين قبل ترويجهما مواد مخدرة بين عملائهما في الجيزة

الخميس، 22 يونيو 2023 02:56 م
سقوط عاطلين قبل ترويجهما مواد مخدرة بين عملائهما في الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إحباط محاولة عاطلين الإتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزة أحدهما كمية من مخدر الحشيش، وضبط بحوزة الآخر أقراص مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لحيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه. 
 
وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر معدة للبيع، حيث اعترف بحيازته المخدر للإتجار به، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 
 
كما تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، حيث ألقى رجال المباحث القبض عليه في كمين أعد له، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

اقراص مخدرة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة