سفيرة باليونسيف: أكثر من 46 مليون شخص فى القرن الأفريقى يواجهون نقص الغذاء الشديد

كتبت: هند المغربي

قالت سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف زانيتا ماكات إن تغير المناخ يؤثر على جميع دول العالم، خاصة القارة الإفريقية والمناطق الأكثر ضعفا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 46 مليون شخص في القرن الإفريقي يواجهون مستويات كارثية من نقص الغذاء نتيجة السنوات المتتالية من الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية".

وأضافت زانيتا ماكات- في كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية بالقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، في باريس- "أننا نرى الكثير من الأشخاص حول العالم يفقدون سبل عيشهم بسبب إدماننا للوقود الأحفوري.. تم إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين بسبب حرائق الغابات في كندا، ودمرت منازلهم ومجتمعاتهم، كما تضرب الهند موجات حر قياسية، فيما تتشكل الأعاصير في المحيط الأطلنطي وتتجه صوب منطقة الكاريبي، ويموت 9 ملايين شخص كل عام نتيجة استنشاق هواء ملوث ناجم عن حرق الوقود الأحفوري".

وأوضحت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت خلال اجتماعها الأخير أن جميع من على كوكب الأرض يجب أن يحظوا بحياة وبيئة نظيفة، مشيرة إلى أن إطلاق الغازات السامة من الوقود الأحفوري يجعل العالم يتدهور، مؤكدة أنه من حق الدول النامية أن تنمو وتتنفس هواء نظيفا، فهناك الملايين من الأشخاص يموتون سنويا بسبب الهواء الملوث والجفاف".

ودعت ماكات إلى الوقوف دقيقة صمت على الأشخاص حول العالم الذين يعانون ويتضورون جوعا وشردوا وحرموا من التعليم وأجبروا على الزواج وهم أطفال، وخسروا ثقافتهم وتاريخهم، وأولئك الذين فقدوا الأمل ويموتون نتيجة الأثار المدمرة لأزمة المناخ.