رى كفر الشيخ: تنفيذ 2200 قرار إزالة وتطهير الترع بـ54 مليون جنيه.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد قرى مراكز محافظة كفر الشيخ أعمال تبطين وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتأهيل الترع على مستوى الجمهورية، وتم إدراج 1000 كيلو ترع لتبطينها، إضافة إلى المجهودات التي تقوم بها الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندس رزق مصطفى، اضافة لأعمال الموازنات والمناوبات التى تتم على جميع الترع بالمحافظة، لضمان عدالة توزيع المياه، ومتابعة وصول المياه لنهايات الترع، وحل مشاكل المنتفعين على الترع، ورصد ومتابعة تقدم الزراعات وحالتها واحتياجاتها المائية وذلك بالتنسيق بين إدارات الرى والزراعة على مستوى المحافظة، و أعمال حماية الشواطئ المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري تبطين 578 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، وجاري العمل في 62 عملية، كما تجرى أعمال البطين ب 128 ترعة بقر ومراكز المحافظة، ونسبة تبطين الترع 69%، وتم الانتهاء من تبطين 395 كيلو ترع، ليتبقى من حصة المحافظة لتبطين الترع 37 كيلو ترع، لتكون جملة ما سيتم تأهيله 1000 كيلو ترع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وقالت المهندسة زينب كمال عبدالباري، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: حققت أعمال تأهيل الترع بكفر الشيخ العديد من المكاسب، منها تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة، إضافة للعدالة في توزيع المياه بين المزارعين، وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، إضافة لقلة مشاكل نقص المياه عند نهايات الترع، خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، فضلا عن زيادة سرعة المياه في الترع، وأدى ذلك إلى تناقص زمن ري الزمام الواقع على الترعة، وتناقص زمن تشغيل طلمبات الري، خاصة بمحافظة كفر الشيخ التي تقع في نهايات الترع.

وأضافت نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، ساعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع على خفض الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترع، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه، خاصة مع إزالة الحشائش، وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات في الترع التي جرى تأهيلها.

وأكد حامد محمد عبدالله، مزارع من سيدي سالم، أن تبطين الترع عاد على الفلاح بالعديد من الفوائد منها، تقليل الفاقد من المياه، وتواجد مياه الري بالترع طول العام، بعد أن كانت تنقطع لعدة أيام ويمتد لأكثر من شهرين، مما كان يؤدي لبوار الأراضي وإتلاف المحاصيل، وانتهت الشكاوى من نقص المياه، إضافة وجدنا عدالة في توزيع المياه.

بالأسماء.. تأهيل وتطهير الترع بمراكز وقرى المحافظة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تأهيل ترعة الشاكرية وفرع البنوان والمفروزة الغربية وتأهيل ترع مرزوق وابشان والنظام بزمام الإدارة العامة لرى شرق كفر الشيخ، وتأهيل خليج برمبال ،القويعة ،القشاش،سيدى جابر، وتأهيل ترع امتداد القصابى الجديدة، وجزء من القصابى الجديدهـ ، دليل الغنامية، الماكينة ضمن مبادرة حياة كريمة)وترعة ادريجة وترعة عليوة وترعة سعفان تنفيذ الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، كما تم تأهيل ترع الغامرية، السطح، أم دخان، الشابورة، محلة القصب ، المحيط الشرقى، شباس عمير، المحيط الغربى، حنس، دليل الغامرية، الخرابة، الكردى، وتأهيل ترع النقاش، شباس القبلية، منيل اسماعيل، أبو حمر، محرم ، وتأهيل ترع الحصفة ،كوم الوحال ، أبو مصطفى ، مخيزن، الغابات ، الدرمللى ، العضمة ، الزكير ، التشوين ، كما تم تأهيل ترع سنهور ، لاصيفر ،الحصفة ، الوصلة اليمنى من مفتاح، و تأهيل ترع كوم الفراعين، نهاية ابطو ، الشباسية البحرية ،الكرادوة، وتأهيل ترع سنهور القديمة ، الشباسية القبلية ، الوصلة اليسرى من مفتاح ،المقطع ، وصلة قلين ،الشرقاية ، و تأهيل ترع الصفتى ، روينة ، الكردى ، صندلا ، الحناوى، وتأهيل ترع الكنيسة سيدى جامع، و تأهيل ترع مفتاح بسنهور الجديدة تأهيل ترع قبريط، وفوة، دراز، تحويلة فوة ، السعداء ، السالمية ،سنديون، وتأهيل ترعة جنابية سيدى سالم الشرقية تأهيل ترعة جاد الله تأهيل ترعة أريمون تأهيل ترع أم بركة ، يوسف أفندى، وصلة لاصيفر من أم بركة ، وتأهيل ترع الطراوى ، نحر كشك ، أبيوقا ، الجنابية اليمنى من البحر الصعيدى ،تنفيذ الإدارة العامة للمشروعات والتوسع الافقى بوسط الدلتا ، ضمن مبادرة حياة كريمة مرحلة ثانية، إضافة لتأهيل ترع كفر المرابعين وترعة فرع البنوان وترعة الشمارقة وترعة كوم الرز الجديدة وترع كوم الرز القديمة وتحويلة كوم الرز وترعة الشرفا زمام الادارة العامة لرى شرق كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة مرحلة ثانية

تطهير الترع وصيانة المجاري المائية

وأكد المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ ، ل " اليوم السابع"، تم تطهير وصيانة المجاري المائية بتكلفة اجمالية 54 مليون و250 ألف جنيه، وجاري العمل فى إنشاء كوبرى حمولة 100 طن كيلو 34.550 وتم الانتهاء من الكوبرى كيلو 35.062 على ترعة ميت يزيد قبالة موقف كفر الشيخ وادارة المرور والكوبري الثاني على ترعة ميت يزيد امام موقف دسوق – اسكندرية ، وتم عمل صيانة شاملة لمحطات صيانة الطوارئ (محطة المنشأة لعدد 2 وحدة تصرف 1م 3/ث الوحدة بزمام الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ.

أعمال حماية الشواطئ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تمت متابعة أعمال حماية الشواطئ والمناطق المطلة على البحر المتوسط، جاري العمل بعملية حماية المنطقة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي، ىإزالة التعديات على المجاري المائية، وإزالة التعديات على المجارى المائية طبقاً للبرنامج الزمني للإزالات، حيث تم إزالة 2200 قرار إزالة خلال هذا العام طبقا لقانون الرى والصرف رقم 147 لسنة 2021.

الردود على 330 شكوى واردة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين

وقال المهندس رزق مصطفى، أما بالنسبة للردود على الشكاوى، سواء طلبات أعضاء مجلس النواب والمواطنين ، فيتم متابعة كافة الشكاوى الواردة من المواطنين و بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وشكاوى المحافظة، والوارد لنا من الوزارة حيث تم الرد على 330 شكوى، ويتم حسم شكاوى نقص المياه أولاً بأول، كما تم تدريب العاملين، ومديري العموم الري و التوجيه المائي والتوسع والزراعة ومندوبى البنوك بشأن تأهيل المساقي الخصوصية وتطبيق نظم الري الحديث.



الاعمال الجارية للتبطين



الترع عقب تبطينها



تبطيسن الترع بكفر الشيخ (1)



تبطين الترع بكفر الشيخ



تبطين ترعة الجميزة (1)



تبطين ترعة قبريط (2)



تطهير الترع من ورد النيل



جانب من اعمال التبطين



جانب من اعمال تبطين الترع



جانب من المتابعة لاعمال التبطين



جانب من تبطين الترع