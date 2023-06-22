اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 09:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تحذر الولايات المتحدة من إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

الخميس، 22 يونيو 2023 08:10 م
روسيا تحذر الولايات المتحدة من إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا سيرجى ريابكوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم /الخميس/ إن موسكو تحذر الولايات المتحدة من ارتكاب أى أخطاء أخرى فى أوكرانيا قد تؤدى إلى ظروف خطيرة، بما فى ذلك إرسال قوات الناتو إلى هناك.

وأضاف المسئول الروسى -فى تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "نحث واشنطن بشدة على عدم السير فى هذا الطريق غير المجدى وارتكاب أى أخطاء لها عواقب وخيمة. يجب ألا تكون هناك قوات لحلف شمال الأطلسى فى أوكرانيا".


ووفقًا لريابكوف، حذرت روسيا الولايات المتحدة نظرًا لحقيقة أنها تحتل مكانة رائدة فى الناتو.

 

 


سيرجى ريابكوف

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

بوتين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة