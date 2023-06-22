روسيا تحذر الولايات المتحدة من إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

أ ش أ

قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم /الخميس/ إن موسكو تحذر الولايات المتحدة من ارتكاب أى أخطاء أخرى فى أوكرانيا قد تؤدى إلى ظروف خطيرة، بما فى ذلك إرسال قوات الناتو إلى هناك.

وأضاف المسئول الروسى -فى تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "نحث واشنطن بشدة على عدم السير فى هذا الطريق غير المجدى وارتكاب أى أخطاء لها عواقب وخيمة. يجب ألا تكون هناك قوات لحلف شمال الأطلسى فى أوكرانيا".



ووفقًا لريابكوف، حذرت روسيا الولايات المتحدة نظرًا لحقيقة أنها تحتل مكانة رائدة فى الناتو.