رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تكليف الدكتور حسین المغربي نائب رئيس جامعة بنهـا لشئون التعليم والطلاب السابق، مستشاراً للتطـوير الأكاديمي والجـودة لمجلس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة، وتكليف الدكتور مصطفى راشد العبـادي عميد كلية التجارة بجامعة بنها السـابق مستشـاراً للمراجعـة الماليـة لمجلـس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة.



كما شملت القرارات تكليف الدكتور كريم الدش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للعلاقات والتعاون الدولي لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، وتكليف الدكتور عبد القادر عبد الكريم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للجودة الإدارية (الإيزو) لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، وتكليف الدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب جامعة بنهـا مستشـاراً للشئون الطبية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهليـة.



كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور أشرف توفيـق شـمـس الـدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها مستشاراً للشئون القانونية لمجلس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة، وتكليف الدكتور محمد سعید الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للشئون الهندسية والدراسات الفنية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، وتكليف سامية عبد الحميد أمين عام جامعة بنهـا السـابق مستشاراً للشئون المالية والإدارية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.







