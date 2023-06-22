رئيس كولومبيا: العالم بحاجة لنموذج جديد تتكاتف فيه جميع الأطراف لإنقاذ الكوكب

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أكد رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، أن العالم بحاجة إلى نموذج جديد بعيدا عن الشعارات الثابتة التي لم ينتج عنها سوى مشكلات مثل الانقراض، وضرورة تكاتف الجهود من كافة الأطراف لإنقاذ الكوكب.

وقال الرئيس الكولومبي خلال مشاركته في المائدة المستديرة "طريقة جديدة - شراكات النمو الأخضر" ضمن فعاليات القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة اليوم /الخميس/، "اقترح العمل مع الخبراء الماليين الذين عملوا مع القطاع المالي العالمي في مؤتمر الأطراف على تعديل النظام التمويلي العالمي وأخذ خطوات فعلية ضد تحديات تغير المناخ.

وأضاف أن المشكلة العالمية هي في الأساس مشكلة في التمويل، لذلك سيتوجب علينا تمويل كل دولة وإفادة الفقراء فهم الأكثر تضررا، إلى جانب استخدام رؤوس الأموال التي تمتلكها صناديق المعاشات على سبيل المثال، لافتا إلى أن تطبيق تلك السياسة سيعطي مساحة الحركة في الميزانية وسيساهم في حل أزمة المناخ إلى جانب الأزمات الأخرى.

وأوضح رئيس كولومبيا أن تلك هي المرة الأولى التي نتخذ فيها خطوة فعلية منذ أن بدأنا الحديث عن أزمة المناخ، من خلال جهود التكيف والوساطة وغيرها، ويعد التغيير المؤسسي في النظام المالي العالمي على صعيد البنك الدولى وصندوق النقد الدولى سيكون بهدف تقليل خدمة الدين على جميع البلدان حول العالم.

وأكد أنه يتحتم أن يكون لدينا طريقة حوار أخرى حول كيفية إقراض الأموال وكيفية استرجاعها وخلق مجتمع يسمح بالحياة والازدهار من أجل الأجيال القادمة حيث سيواجه الجميع مشكلة انقراض الكائنات، ولذلك يجب أن تكون أن يتم تنفيذ تلك الخطوة من الآن مع إعادة بناء البنية التحتية المالية العالمية وتغييرها جذريا.

وأشار إلى أن الاستثمار العام في بلادنا سيساهم في تقليل المشكلات بما يسمح بامتلاك المزيد من القوة لممارسة حقوقنا في تقليل انبعاثات الغازات الضارة وإنقاذ غابات الأمازون والكونغو من الحرائق التي لن تتوقف إلا إذا تكاتفنا وتمكنا من تقليل الانبعاثات الغازات من الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وغيرها.