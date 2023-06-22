رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقنا

كتب لؤى على

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في مادة الأدب والمطالعة والنصوص، اليوم الخميس، بلجنة معهد بنين قوص، ولجنة معهد فتيات قوص، التابعين لمنطقة قنا الأزهرية، وحرص فضيلته على الاستماع لكل مطالب الطلاب عن نظام الامتحانات، فضلا عن سهولة الامتحانات وصعوبتها، لوضع مقترحاتهم في الحسبان للأعوام القادمة.

وفي إطار المتابعة الليلية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمراكز الأسئلة؛ زار فضيلته أمس الأربعاء مدينة الأقصر الأزهرية، وتفقد كل مراكز الأسئلة الموجودة بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة توفير كل سبل التأمين لمراكز الأسئلة، حتى لا يضيع جهود طلاب الأزهر

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771 ، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.