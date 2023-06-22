وأشار رامافوزا - خلال مائدة مستديرة ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس - إلى أننا نحتاج إلى إمكانية الوصول إلى تمويل مبتكر يزداد على نطاق أوسع ويجب أن تكون القروض مراعية لظروف كل دولة.

وأوضح أن جنوب إفريقيا توصلت إلى تفاهمات مع شركائها وقام رئيسا وزراء الدنمارك وهولندا مؤخرا بزيارة إلى جنوب إفريقيا والتزما بتعهدات وهذا شجعنا كثيرا على العمل.

وأكد أن هذا هو نوع من الشراكات التي نطلبها شراكات فعالة تولي الانتباه إلى موقف الدولة المالي.

وعلى صعيد مكافحة تغير المناخ، قال إن هناك تضامنا بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات للمشاركة في هذا النوع من المناظرات والمباحثات وهي مباحثات ثرية للغاية يشارك فيها جميع أطياف الدولة.