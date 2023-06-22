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رئيس الوزراء يشهد اتفاق تأسيس شركة لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع إنتاج أسياخ الحديد

الخميس، 22 يونيو 2023 05:38 م
رئيس الوزراء يشهد اتفاق تأسيس شركة لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع إنتاج أسياخ الحديد رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد الاتفاق
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

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 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد، بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "الدولية ستيل"، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
 
وقام بالتوقيع على عقد الاتفاق كل من عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس أحمد أنور الجرواني، المدير العام لشركة "الدولية ستيل".
 
وينص العقد على اتفاق الشركتين على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم " ايجي درو"، يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد "PC Wire" التي يتم استخدامها في تصنيع فلنكات السكة الحديد، والاعمدة الكهربائية، والهياكل المعمارية مسبقة الصب، وأنابيب الصرف الصحي الخرسانية، كما تستخدم في تصنيع خزانات المياه بهدف توفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.
 
وبحسب العقد، يتعاون الطرفان لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك، كما نظمت بنود الاتفاق الاحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع إعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمساحة نحو 15 ألف م2، بمنطقة المعصرة، بإحدى الشركات المملوكة لها.

رئيس الوزراء

شركة مساهمة مصرية

مصنع لإنتاج أسياخ الحديد

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



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